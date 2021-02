Ajudar investigadores no caminho para uma investigação de excelência

Mais do que nunca os investigadores em início de carreira precisam de apoios para levar as suas investigações e projetos avante. É graças a uma iniciativa da Fundação “la Caixa” que foram atribuídos vários apoios no âmbito do Programa de Bolsas de Doutoramento INPhINIT, onde houve 3 projetos vencedores em 2019 e 11 projetos vencedores em 2020.

Carolina Paulino Pacini (IMM – Instituto de Medicina Molecular)

Com o início dos seus estudos em Ciências Biológicas, Microbiologia e Imunologia, Carolina Pacini é mestre em Imunologia e Inflamação, tendo recebido uma Bolsas de Doutoramento INPhINIT em 2019.

Com a ajuda da Bolsa, está a realizar o seu doutoramento em Ciências Biomédicas – Imunologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde tem vindo a trabalhar com células reguladoras T como terapia alternativa para a doença do enxerto contra o hospedeiro (GvHD).

Serkan Sülün (INESC TEC – INESC Tecnologia e Ciência)

Atualmente, usa aplicações de aprendizagem profunda em música e vídeo, mais especificamente redes geradoras profundas e redes adversárias geradoras para processar áudio, imagem e vídeo e redes neurais recorrentes para processar música simbólica. O seu plano a longo prazo inclui a geração de música simbólica com base na entrada de vídeo fornecida pelo utilizador.

Com os seus projetos anteriores relacionados com a previsão de quadros de vídeo, compressão de vídeo e de aprimoramento de áudio musical, tudo através de redes neurais profundas, Serkan Sülün ganhou uma Bolsa INPhINIT em 2019.

Camilla Willim (IPFN – Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear)

Mestre em Física desde 2018, Camilla Willim recebeu uma Bolsa de Doutoramento INPhINIT em 2019 para realizar um Doutoramento no Grupo de Lasers e Plasmas (GoLP).

Atualmente, é aluna de uma pós-graduação do Instituto Superior Técnico. O seu trabalho de Doutoramento foca-se na ótica não linear de plasmas no limite de densidade crítica em altas intensidades impulsionadas por luz estruturada.

Deborah Aluh (Centro de investigação Integrada em Saúde – Investigação, Educação e Inovação em Investigação Clínica e Saúde Publica)

Licenciada em Farmácia, Deborah Aluh está a fazer o seu doutoramento em Saúde Pública Global em colaboração com o Instituto de Saúde Mental Global de Lisboa.

Intitulado “Efeitos das diferenças na organização e prestação de sistemas de saúde mental na disponibilidade e capacidade dos serviços de saúde mental”, o projeto de uma das vencedoras da Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020 visa contribuir para uma melhor compreensão dos efeitos na estruturação, organização e alocação dos profissionais pelo país, bem como a garantia de atendimento de saúde mental acessível.

João Afonso Braun Neto (CeDRI – Centro de Investigação em Digitalização e Robótica Inteligente)

João Afonso Neto é licenciado em Engenharia Eletrónica no Brasil, tendo obtido o título de Mestre em Engenharia Industrial já em Portugal. Foi um dos vencedores da Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020 com o seu projeto sobre a fusão de dados e sensores inteligentes para a robótica autónoma avançada.

Paul Nicholas Fitzpatrick (CENSE – Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade)

Licenciado em Ciências Ambientais, Paul Fitzpatrick é também aspirante a economista ecológico, tendo ganho em 2020 uma Bolsa de Doutoramento INPhINIT, uma iniciativa da Fundação “la Caixa”.

O projeto vencedor da Bolsa recai sobre a revisão de políticas de diminuição concretas, fornecendo métodos para avaliar iniciativas de sustentabilidade para impulsionar o crescimento e estabelecer uma rede de projetos ambientais no país. Para além disso, pretende avançar para reduzir o volume de consumo e produção e passar de uma sociedade materialista para uma sociedade sociável e participativa.

Robert Hanson (Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos)

Outro dos vencedores da Bolsa INPhINIT 2020 foi Robert Hanson, que atualmente é estudante de Doutoramento no Instituto Superior Técnico de Lisboa.

O seu projeto assenta em fenómenos de simetria de espelho em espaços de módulos de feixes de Higgs, colocando-o entre a geometria algébrica, a geometria diferencial da teoria de calibre e a física da teoria das cordas. O projeto combina ideias da teoria de calibre ao lado de um fenómeno profundo chamado “simetria de espelho”.

Sebastián Kraft Gutiérrez (CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve)

Com interesse pelo oceano e pelos vertebrados marinhos, Sebastián Gutiérrez é biólogo marinho e está a estudar a ecologia do movimento das raias e patins numa área marinha protegida.

Vencedor da Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020, o biólogo tem o seu projeto intitulado “Dinâmica multidimensional de uma assembleia de elasmobrânquios num parque marinho” que pretende entender como é possível garantir a sobrevivência a longo prazo das populações dessas espécies.

Ashlie Mclvor (MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente)

Vencedora da Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020, Ashlie Mclvor é licenciada em Ciências Marinhas e recebeu a Bolsa para desenvolver o seu projeto sobre como a ocorrência de predadores marinhos é impactada pelo ruído e variabilidade oceanográfica num habitat insular remoto.

Noam Tamarin (Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos)

Licenciado em Matemática e especializado em Física Matemática, Noam Tamarin recebeu uma das Bolsas INPhINIT 2020 para desenvolver o seu projeto sobre a análise do ressurgimento e das suas aplicações à teoria não perturbativa das cordas.

Como objetivo, Noam Tamarin que apresentar as primeiras ferramentas metódicas da física matemática que podem ser utilizadas para compreender fenómenos não perturbativos em física teórica.

Miguel Alexandre Ferreira Pinto (Fundação Champalimaud)

Com uma licenciatura em Biologia Celular e Molecular, Miguel Pinto está a tirar um Mestrado em Oncologia. Foi graças ao seu projeto sobre a competição de células induzidas por Crowding durante o desenvolvimento de órgão e no cancro que recebeu a Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020.

A competição de células induzidas por aglomeração (CICC) é um mecanismo de controlo de qualidade, essencial para regular o tamanho do tecido durante o desenvolvimento. O objetivo do projeto é encontrar novos reguladores CICC e entender como é que o tecido pode ser regulado.

Sagar Dipak Silva Pratapsi (IT – Institudo de Telecomunicações)

Depois de estudar durante três anos Medicina, Sagar decidiu focar-se na Física, estando atualmente a tirar um Doutoramento em Física no Instituto Superior Técnico.

Vencedor de uma Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020, o físico pretende, a longo prazo, trazer tecnologias quânticas para aplicações do mundo real para trazer a ciência para fora do laboratório e da academia e que, invertendo a equação, seja possível entender melhor a Mecânica Quântica com os avanços nas tecnologias.

Vera Inês Salvado Constâncio (IPO – Instituto Português de Oncologia do Porto)

Licenciada em Biologia, Vera Constâncio está no Doutoramento em Ciências Biomédica e foi uma das vencedoras da Bolsa INPhINIT 2020 com o seu projeto que consiste no desenvolvimento de metilação pouco invasiva para detetar precocemente os três tipos de cancros mais incidentes em homens.

O cancro da próstata tem um comportamento intrigante. Como tal, o projeto pretende encontrar biomarcadores que possam ajudar a prevenir o tratamento excessivo dos que têm menos probabilidade de sofrer de doença metastática.

Jessy Ariana Faria da Silva (REQUIMTE LAQV – Laboratório Associado para a Química Verde – Tecnologias e Processos Limpos)

Vencedora de uma Bolsa de Doutoramento INPhINIT 2020, Jessy da Silva é licenciada em Biologia pela Universidade do Porto e está atualmente a tirar um Doutoramento em Biologia.

O seu projeto vencedor recai sobre a função das proteínas Arabinogalactan (AGPs) através da análise de um grupo de enzimas envolvidas na biossíntese de AGPs durante a reprodução das plantas. O objetivo é garantir que se percebe mais profundamente a rede que controla os processos envolvidos na formação de sementes desta espécie de forma a gerar uma melhoria da produção agrícola.