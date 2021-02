Um futuro feito de investigadores de excelência

A investigação é essencial nas áreas das ciências da saúde e da vida, tecnologia, física, engenharia e matemática, principalmente num momento como o que atravessamos, onde uma investigação de excelência é essencial.

É por isso que a Fundação “la Caixa” desenvolveu o Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader que se destina à contratação de investigadores de excelência, de todas as nacionalidades, que querem continuar a sua carreira de investigação em território espanhol ou português.

Com o objetivo de fomentar uma investigação inovadora e de alta qualidade, o Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader conta com duas modalidades diferentes: Incoming e e Rataining.

O Junior Leader da Fundação “la Caixa” – Incoming atribui 30 bolsas de pós-doutoramento de 3 anos para investigadores de todas as nacionalidades que queiram desenvolver um projeto de investigação nos centros certificados com as distinções Severo Ochoa ou María de Maerztu, Institutos de Investigação Sanitária Carlos III e centros avaliados como “Excelentes” pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Do outro lado, existe a modalidade Junior Leader da Fundação “la Caixa” – Retaining que atribui 15 bolsas de pós-doutoramento a investigadores que querem realizar a sua atividade de investigação em Espanha ou Portugal em qualquer universidade ou centro de investigação, nos mesmos moldes que a modalidade Incoming.

Com um programa de formação complementar, estas bolsas têm como objetivo consolidar as competências de investigação e estimular a carreira científica.

Os vencedores do Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader 2020 foram: Inês Abreu Julião Ochoa de Castro; Ana Rita Caldas Patrício; Pedro Matos Pereira; Fernando Pedro Pereira Guiomar; Andrade Savickas; Elias Barriga; Esha Madan; Adrien Jouary e Roelank Klein Wolterink.

