Adelino Leite-Moreira é Professor Catedrático de Fisiologia e Cirurgia Cardiotorácica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O seu trabalho tem-se centrado na pesquisa da terapia de ressincronização cardíaca sequencial, uma terapia capaz de ajudar os doentes com insuficiência cardíaca a terem uma vida mais saudável. Para ajudar, e com um papel crucial para o desenvolvimento do projeto, recebeu uma bolsa Fundação “la Caixa” – Health Research 2018.