Premiar projetos inovadores na área da investigação

Apostar na investigação é também dar a conhecer aqueles que trabalham para a evolução e qualidade da área. Assim, e graças à Fundação “la Caixa” e ao seu Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader, 9 projetos foram premiados para continuarem a desenvolver o seu bom trabalho.

Inês Ochoa (LIP – Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas)

Inês Ochoa foi uma das vencedoras do Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader 2020, é licenciada em Física pela Universidade de Coimbra e Mestre em Física de Partículas. Tudo começou com a grande descoberta da partícula de Higgs em 2012. No entanto, muitos mistérios permaneceram, como a origem da massa e a natureza da matéria escura.

O seu projeto recai sobre o desenvolvimento de novos métodos de análise para aproveitar as vantagens da partícula de Higgs como ferramenta de descoberta na procura de uma nova física com experimentação ATLAS no Grande Colisor de Hádrons (LHC).

Ana Rita Patrício (MARE-ISPA – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente)

Licenciada em Biologia Ambiental pela Universidade de Lisboa, Ana Rita Patrício foi outra das vencedoras do Programa com o seu projeto sobre as tartarugas marinhas e a conservação da espécie, uma vez que, graças às alterações climáticas, os machos podem deixar de existir devido às temperaturas elevadas.

O projeto recai sobre as lacunas existentes sobre como as espécies vão reagir às mudanças climáticas, mais concretamente as variáveis climáticas e as migrações de reprodução, para perceber o que pode acontecer e como as tartarugas marinhas vão reagir.

Pedro Matos Pereira (ITQB NOVA – Instituto de Tecnologia Química e Biológica)

Pesquisador no Laboratório de Biologia Celular Bacteriana do MOSTMICRO do ITQB-NOVA, Pedro Pereira foi também vencedor de uma Bolsa Junior Leader.

A incidência de infeções bacterianas são muitas. Como tal, o projeto de Pedro Pereira recai sobre este desafio, entendendo como as células humanas reconhecem e eliminam patógenos bacterianos intracelulares facultativos e de que forma é que estes últimos escapam de serem eliminados.

Fernando Guiomar (IT – Instituto de Telecomunicações)

Outro projeto vencedor foi o de Fernando Guiomar, licenciado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, que recai sobre o fosso entre as comunicações de rádio e óticas, onde vão ser desenvolvidas abordagens inovadoras de comunicação ótica e que fornece soluções confiáveis e de alta capacidade para implementações com fio e sem fio além de 5G.

Andrada Ianus (Champalimaud Foundation)

Andrada é licenciada em Física na Alemanha e tem como base do seu projeto métodos teóricos, computacionais e experimentais para imagens de ressonância magnética.

Para além disso, o trabalho é focado no desenvolvimento de uma nova metodologia de ressonância magnética para detetar assinaturas neurais precoces da doença Alzheimer, que pode ser feito através de uma técnica inovadora de ressonância magnética que combina vários contrastes para fornecer medidas quantitativas sobre a composição microscópica do cérebro.

Elias Barriga (Instituto Gulbenkian de Ciência)

Licenciado em Biologia pela Universidade Austral do Chile, Elias Barriga também foi um dos vencedores do Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader deste ano com um projeto sobre a migração celular coletiva (CCM), um movimento coordenado de aglomerados de células essenciais para a embriogénese, o reparo de tecidos e cancro. O projeto de Elias Barriga quer ampliar os conhecimentos sobre a biofísica nos efeitos congénitos e do cancro.

Esha Madan (Champalimaud Foundation)

Com os seus estudos sobre a área de biologia transcricional, sinalização e oncologia molecular como base, Esha Madan foi outro dos vencedores do Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader com um projeto sobre a identificação de vias moleculares envolvidas na formação e crescimento do cancro da mama.

O objetivo é usar esse conhecimento para o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e tratamento, onde irá utilizar o eixo microRNA supressor de tumor para explorar potenciais abordagens terapêuticas para lesões avançadas de cancro da mama, bem como compreender as causas existentes do cancro, encontrar os biomarcadores para deteção precoce e desenvolver terapias de combate em estágio avançado da doença.

Adrien Jouary (Champalimaud Foundation)

Licenciado em Física e com grande interesse pela Ciência do Cérebro, Adrien Jouary é outro dos vencedores e pretende entender como é que 80.000 neurónios dão origem ao comportamento natural que continua sem solução. Assim, o projeto pretende decompor o comportamento animal e entender a gramática que rege essas sequências de ações, uma vez que é essencial para interpretar a dinâmica da atividade neuronal.

Com este projeto, Adrien Jouary pretende fornecer à comunidade neurocientífica uma melhor compreensão de como a representação mista de variáveis motoras e sensoriais dão origem ao comportamento. A juntar a isso, a metodologia vai ser resultado de um modelo que infere estados internos do comportamento de um peixe. Isso vai ser uma ferramenta essencial para fortalecer a compreensão, intervenção optogenéticas, genéticas e farmacológicas.

Roelank Klein Wolterink (Champalimaud Foundation)

Formado em Medicina, Klein Wolterink é o último vencedor do Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader de 2020. O sistema imunológico e nervoso são os principais sistemas sensoriais do corpo capazes de processar e responder a estímulos ambientais. Muitos estudos revelam que muitos dos tecidos entram em contacto com ambiente externo, como intestino, pulmões e pele.

Atualmente, não existe conhecimento de como são as redes complexas “neuroimunes”. É nesse sentido que Klein Wolterink está a desenvolver ferramentas necessárias para desvendar a arquitetura deste sistema e caracterizar a linguagem da comunicação neuroimune e os seus “dialetos” nos diferentes órgãos. Essas novas abordagens vão promover a saúde e prevenir e curar doenças.